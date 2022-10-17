İsveç'te aşırı sağcılar koalisyon kurdu: Ulf Kristersson ülkenin yeni başbakanı oldu

İsveç'te sağcı Ilımlı Muhafazakar Parti Başkanı Ulf Kristersson, başbakanlık koltuğuna oturdu.

Bloomberg'de yer alan habere göre Kristersson'un galibiyeti, durgunluğa doğru giden İskandinav bölgesinin en büyük ekonomisinin sağ partilerin oluşturduğu koalisyonunun yönetmesine zemin hazırladı.

Sağcılar koalisyon kurdu

Ilımlılar, Hristiyan Demokratlar ve Liberallerin kuracağı hükümete, İsveç Demokratları dışarıdan destek verecek. İsveç kamuoyunda İsveç Demokratları için "Nazi Partisi" yakıştırması yapılıyor.

Parlamentoda yapılan oylamada aralarında İsveç Demokratları'nın da bulunduğu dört parti Kristersson'a destek verdi. Şu anda ülkenin ikinci büyük partisi olan göçmen karşıtı İsveç Demokratları, Kristersson'un hükümetinin bir parçası olmayacaklarını, ancak suç ve göç konusundaki politikalarının uygulanması karşılığında destek vereceklerini açıkladılar.

11 Eylül'de yapılan genel seçimlerin az farkla galibi Ilımlılar'ın 2017'den beri başkanı olan Ulf Kristersson, cuma günü yaptığı açıklamada, kendi partisi, Hıristiyan Demokratlar ve Liberaller arasında üç partili bir hükümet kurmak için anlaşma sağladığını, anlaşmanın parlamentoda anahtar müttefikleri İsveç Demokratları tarafından desteklendiğini duyurmuştu.

Kristersson'ın yarın bakanlar kurulu listesini açıklaması ardından da İsveç Kralı Carl Gustaf ile bir araya gelerek resmen göreve başlaması bekleniyor.