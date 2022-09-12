İsveç seçimlerinde aşırı sağ adım adım hükümete yürüyor

İsveç'te dün gerçekleşen seçimlerde oyların yüzde 90'ının sayıldığı ve mevcut sonuçlarda sağ bloğun parlamentoda çoğunluğu kazanabileceği açıklandı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, sekiz yıllık Sosyal Demokrat iktidarının sona erebileceği bildirildi.

Reuters'ın haberine göre, Ilımlılar, İsveç Demokratları, Hıristiyan Demokratlar ve Liberallerden oluşan sağ blok mevcut sonuçlara göre 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazanırken, diğer taraftan merkez sol bloksa 173 sandalye kazandı.

Sağcıların seçim kampanyası etki yarattı

İsveç'te sağa kaymanın diğer bir yansıması da göçmen karşıtı İsveç Demokratlarının, ülkenin ve mevcut muhalefet bloğunun en büyük partisi olan Ilımlılar Partisi'ni geçmesinin beklenmesi olarak ortaya çıktı. İsveç'te seçimlerdeki sonuçların "açıklık" politikalarıyla övünen ülkede değişime yol açacağı aktarıldı.

Ülkedeki özellikle muhalefet partilerinin seçim kampanyalarını, göçmen karşıtlığı, artan enflasyon, ekonomik kriz, Ukrayna savaşı sebebiyle ortaya çıkan enerji krizi ve ülkedeki silahlı saldırılara odaklaması tablonun sağ partilere doğru değişmesine neden oldu.

Ilımlılar hükümeti kurabilir

Ilımlılar Partisi Başkanı Ulf Kristersson'ın sağ bloğun başbakan adayı olması bekleniyor. Kristersson, resmi olmayan sonuçların ardından destekçilerine, "Sonucun ne olacağını bilmiyoruz. Ancak İsveç'in tamamı ve tüm vatandaşları için yeni, istikrarlı ve güçlü bir hükümet kurmak için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım" dedi.

Kristersson, Hıristiyan Demokratlar ve muhtemelen Liberallerle bir hükümet kurmaya çalışacağını ve sadece parlamentodaki İsveç Demokrat desteğine güvenebileceğini söyledi. Ancak İsveç Demokratlarının, Ilımlılardan daha çok sandalye kazanacak olması olası koalisyondaki dengeleri değiştirebilir.

İsveç Demokrat Partisi Başkanı Jimmie Akesson, seçim sonrası destekçilerine yaptığı konuşmada, "Şu anda bir iktidar değişikliği olacak gibi görünüyor. Amacımız hükümette oturmak. On iki yıl önce parlamentoya girdik, sanırım sonunda yüzde 5,7 almıştık. Şu anda ülkenin yüzde 20'sinden fazlasının desteğine sahibiz" diyerek hükümeti kurmak istediklerini dile getirdi.

Andersson yenilgiyi reddetti

Ancak resmi olmayan sonuçlarda aşırı sağ ve merkez blokların birbirine bu kadar yakın olması sebebiyle nihai sonuçlarda parlamentodaki sandalye dağılımında ufak değişiklikler olabileceği belirtildi.

İsveç'in mevcut Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti Başkanı Magdalena Andersson dün gece yaptığı açıklamada, sonuçların tahmin edilemeyecek kadar birbirine yakın olduğu söyleyerek, şu anda seçimlerde yenilginin konuşulmasının söz konusu olamayacağını ifade etti.

Seçimlerin ön sonuçları çarşamba günü halka duyurulacak.