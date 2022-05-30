İsveçli bakanlardan ülkedeki dini kurumlara dönük yabancı yatırımlara tepki

İsveç Kültür Bakanı Jeanette Gustafsdotter ve Göç Bakanı Anders Ygeman, Göteborgs-posten'de yayınlanan yazılarında “Demokratik değerlerimizi paylaşmayan ülkelere, kuruluşlara ve vakıflara cami veya kilise inşası için onay verdiğimizde, bunun beklentilerle geldiğini biliyoruz." dedi.

Söz konusu yazıda "Şiddet içeren aşırılıkçılığın ve anti-demokratik tutumların İsveç'te yeri yok" denilirken, yabancı fonlara ilişkin "Bu aslında oldukça açık – hiçbir şey bedelsiz değildir." ifadeleri kullanıldı.

İsveç'teki çeşitli cemaatlere yabancı kaynaklarca kayda değer mali transferler yapıldığını ifade eden bakanlar, “Yabancı çıkarların, bazen aşırılıkçı ve şiddeti yücelten bir yönde, dinin yorumlanmasını etkilemeye çalıştığına dair işaretler var. Bu bizim ciddiye aldığımız bir şey” ifadelerini kullandı.

Her iki bakan da “Orta Doğu, ABD ve Doğu Avrupa'daki muhafazakar güçleri” istenmeyen ve potansiyel olarak ülkedeki aşırıklıçığı besleyen tehlikeli odaklar şeklinde adlandırdı. Öte yandan bakanlar bu odakların şiddeti teşvik etmesiniyse en büyük risk olarak nitelendirdi. Yazıda “radikalleşme yerleri" olaraksa bireysel camiler gösterildi.