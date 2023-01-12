İsveç'in Ankara Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasının ardından ilk açıklamalar

11 Ocak günü İsveç'in başkenti olan Stokholm'de gerçekleştirilen eylemle ilgili İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye gerçekleştirilen eylemle ilgili tepkinin ifade edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Herrström'ün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

'Yasal işlemleri derhal başlatmalarını bekliyoruz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İsveç’te hain terör örgütü üyeleri tarafından Türkiye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan gösteriyi lanetliyoruz. İsveç’in NATO üyelik girişimleri kapsamında verdikleri sözleri tutmalarını, bu tür girişimlere müsamaha göstermemelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Oktay'ın açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu yaşananlar, Türkiye’nin haklı endişelerini bir kez daha dünya kamuoyuna göstermiştir. Demokratik hukuk devletlerinin hiçbirinin bu tip hukuksuz gösterilere göz yumması beklenemez.

İsveç makamlarının, kabul edilemez bu eylemleri gerçekleştiren terör grupları ve destekçileri hakkında yasal işlemleri derhal başlatmalarını bekliyoruz."

'NATO üyelik sürecinin ilerlemesi mümkün değildir'

"İsveç’in başkenti Stockholm’de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız anlaşmanın gereğidir" dedi.

Kalın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayı, "Tekrar açıkça ifade ediyoruz: Terör örgütlerinin faaliyetlerine son verilmediği müddetçe NATO üyelik sürecinin ilerlemesi mümkün değildir" ifadeleriyle bitirdi.

'Sarı torbalara itiraz edenler...'

Konuya dair açıklamada bulunan bir diğer isim ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Soylu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütleri zehirli yılan gibidir aynı çuvala gireni sokar... Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç’te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaşmıştır. Dünyadaki terör örgütlerini de dize getireceğiz derken bunu kastetmiştik.

Alışacaklar Recep Tayyip Erdoğan bir dünya gerçeğidir."