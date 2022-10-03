İsveç'e ait bir askeri gemisi patlamadan günler önce Nord Stream etrafında turlamış

Bir İsveç Donanması gemisinin, sızıntılardan birkaç gün önce Baltık Denizi bölgesindeki Nord Stream 1 ve 2 boru hatları bölgesini ziyaret ettiği açıklandı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden biri olan Dagens Nyheter, geminin konumunu gösteren ancak gerektiğinde kapatılabilen AIS vericilerinden gelen sinyalleri kullanarak gemi hareketlerini yayınladı. Gazeteye göre, donanma gemisi perşembeden haftasonu bölgedeydi. Sızıntılar ilk olarak haftanın başında, 26 Eylül Pazartesi günü keşfedildi. Dagens Nyheter Perşembe günü geminin kuzey konumunda olduğunu ve daha sonra üç sızıntının keşfedildiğini bildirdi.

AIS vericisi daha sonra kapatılmış gibi görünüyordu, ancak gemi güney bölgesinde göründüğünde tekrar açıldı ve daha sonra başka bir gaz sızıntısı keşfedildi.

İsveç Donanması, geminin bölgede olduğunu ve "deniz gözetimi" gerçekleştirdiğini doğruladı, ancak katı gizlilik gerekçesiyle amaç hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Deniz istihbaratının eski başkanı Komutan Anders Larsson, askeri gemilerin AIS'lerini açıp kapatmasının normal olduğunu söyledi.

Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR), Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalardan dolayı Batı'yı sorumlu tutarken, olayı failleri gizlenen “uluslararası bir terör eylemi” olarak nitelendiriyor.