İsveç ve Finlandiya NATO ile iş birliğini güçlendirecek

Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasında, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılıp katılmayacağı tartışmaları devam ediyor. Finlandiya ve İsveç başbakanlarının bugün yaptıkları açıklamalarda, iki ülkenin NATO ile ilişkilerini daha da güçlendireceği, lakin ittifaka katılma konusunda taahhütte bulunmadıkları ifade edildi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'la birlikte katıldıkları basın toplantısında, "Rusya'nın egemen bir Avrupa ülkesine karşı savaşı Avrupa güvenlik düzenini riske atmakta. Değişen bu güvenlik ortamında Finlandiya ve İsveç'in arasındaki iş birliğimiz daha da güçlendirilecek" dedi.

İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılmayı tartışıyor

Reuters'in haberine göre, Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasında iki ülkede de yapılan anketlerde, iki ülkenin vatandaşlarının da NATO'ya katılım eğiliminin arttığı ifade edildi.

Finlandiya Başbakanı Marin, an itibariyle ülkesinde NATO'ya katılma tartışmasının devam ettiğini söyledi.

İsveç Başbakanı Andersson, "Güvenlik durumu ani bir şekilde değişti." diyerek ülkesinde NATO'ya katılım tartışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya 'çok hızlı' şekilde NATO'ya katılabilir

İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi olmamalarına rağmen, ittifakın toplantılarına katılmaya devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, her ülkenin de istemesi halinde ittifaka "çok hızlı" bir şekilde katılabileceğini söylemişti.

Zaharova: Rusya bu karara misillemede bulunacaktır

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova ise, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı halinde Rusya'dan sorumlu adımlar gelecektir. Rusya bu karara misillemede bulunacaktır" diyerek Rusya'nın iki ülkenin NATO'ya girmesine karşı olduklarını açıklamıştı.