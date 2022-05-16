İsveç merkezli TT Haber Ajansı, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının "yakında" Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladıklarını duyurdu.
Görüşmelerde Ankara'nın iki ülkenin NATO üyeliklerine itirazlarının ele alınması bekleniyor.
Haber Merkezi
Serdar Şahinkaya
İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanları Türkiye'ye gelecek
İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarının önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmeyi planladıkları açıklandı.
Dış Haberler
İsveç merkezli TT Haber Ajansı, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının "yakında" Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladıklarını duyurdu.
Görüşmelerde Ankara'nın iki ülkenin NATO üyeliklerine itirazlarının ele alınması bekleniyor.