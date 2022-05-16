İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanları Türkiye'ye gelecek

İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarının önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmeyi planladıkları açıklandı.

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İsveç merkezli TT Haber Ajansı, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının "yakında" Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladıklarını duyurdu.

Görüşmelerde Ankara'nın iki ülkenin NATO üyeliklerine itirazlarının ele alınması bekleniyor.

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