İsveç Başbakanı: NATO'ya ittifaka üye olmak istediğimizi bildireceğiz

İsveç hükümeti, Finlandiya'nın benzer açıklamasını takiben NATO üyeliğine başvurma niyetinde olduğunu doğruladı. Ülkenin Başbakanı Magdalena Andersson yaptığı açıklamada, "İsveç parlamentosunda İsveç'in NATO'ya katılması için geniş bir çoğunluk var. İsveç'in güvenliği için en iyi şey bu. NATO'ya ittifaka üye olmak istediğimizi bildireceğiz” dedi.

Andersson, mecliste NATO'ya katılım lehinde sonuçlanan oturumun ardından düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in başvuru sürecinde "savunmasız bir konumda" olacağını, ancak İsveç halkı arasında NATO'ya destek olduğundan emin olduğunu söyledi.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "İsveç'in PKK desteğine odaklanan çekincelerinin aşılması için çalıştıklarını" söyledi. Bakan, "Türkiye ile görüşmeleri ve diyalog kurmaları için bir grup diplomat göndereceğiz, böylece bunun nasıl çözülebileceğini ve bunun gerçekte neyle ilgili olduğunu görelim" dedi.

Öte yandan AB dışişleri bakanlarıyla Brüksel'de yaptığı görüşmeden önce konuşan Kanada Dışişleri Bakanı Mélanie Joly, Finlandiya ve İsveç'in silahlı ittifaka hızlı katılımı çağrısında bulundu. Kanadalı Bakan, "Hedefimiz İsveç ve Finlandiya'nın katılımını onaylayan ilk ülkeler arasında yer almak, çünkü katılım talebi ile onay arasındaki ara dönemin kısaltılması gerektiğini biliyoruz" dedi. Yetkili ayrıca Türkiye ile görüştüklerini de sözlerine ekledi ve "Bu ana ihtiyacımız var, bu tarihi ve ikili meselelerden çok daha önemli" dedi.

Fakat NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğini engelleyemeyeceğinden emin olduklarını söylemişti. Stoltenberg Pazar günü yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri üyeliği geciktirmeyecek şekilde ele alabileceğimizden eminim" dedi.