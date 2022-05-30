İsveç: Türkiye'ye silah satabiliriz

Dün İsveç menşeli Expressen gazetesine verdiği demeçte İsveç Devlet Silah İhracatı İdaresi Başkanı Karl Evertsson, hükümetin NATO'ya katılmak için Türkiye ile görüşmeleri sürdüreceğini ifade ederken, bu ülkeye dönük silah satışını da sürdürebileceklerini söyledi.

"Türkiye'nin artık bizim silahlarımıza ihtiyacı yok. Bizden silah almıyor" diyen Evertson, "Savunma Komitesi'nden gelen talepleri duruma göre değerlendiriyoruz ve günümüz koşullarında Türkiye'ye silah satabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Expressen gazetesi, konuya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den silah gereksinimleri hakkında yorum yapmasını istediğini, ancak bakanlığın konunun muhattabının Devlet Silah İhracatı İdaresi olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Evertsson, PKK elinde İsveç yapımı AT-4 anti-zırh silahlarının bulunmasıyla ilgili bir soruya yanıt olaraksa "İsveç, kuruluşlara silah ihraç etmemektedir. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de onu [AT-4] üretmek için bir lisans mevcut" dedi.

İsveç Devlet Silah İhracatı İdaresi, 15 Ekim 2019'da Türkiye'ye silah ihracatını yasaklamıştı ve bu tarihten sonra İsveç silah şirketlerinin Türkiye'ye silah satışına yönelik üç talebi reddedildi.