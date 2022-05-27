AKP'li kurmaylar Reuters'a konuştu: İsveç ve Finlandiya'yla çok mesafe kaydedemedik

İngiltere menşeli haber ajansı Reuters'a konuşan AKP'li kurmaylar, İsveç ve Finlandiya'dan gelen heyetler arasındaki görüşmelerde Ankara'nın NATO üyelik hedeflerine yönelik itirazlarını aşmada çok mesafe kaydedilmediğini ifade etti. Ajansa konuşan iki hükümet yetkilisi, gelecekteki müzakerelerin ne zaman yapılacağının da belli olmadığını söyledi.

İsveç ve Finlandiya'dan diplomatlar bu hafta NATO üyeliğine dönük itirazları görüşmek amacıyla Ankara'da temaslarda bulunmuştu.

Adı belirtilmeyen üst düzey bir hükümet yetkilisi Reuters'a verdiği demeçte, İskandinav ülkeleriyle yürütülen sürecin "kolay olmadığını" söylerken İsveç ve Finlandiya'nın Ankara'nın desteğini kazanmak için "zor" adımlar atması gerektiğini de sözlerine ekledi.

'İki ülkenin NATO üyeliğine Türkiye'nin karşı çıkma ihtimali artıyor'

Bir başka AKP'li yetkiliyse, ajansa verdiği demeçte görüşmelerde net bir ilerleme kaydedilmediğini ve devam etmek için bir zaman çizelgesinin bulunmadığını söyledi. Aynı yetkili, NATO'nun 29-30 Haziran'da Madrid'de yapacağı zirvede iki ülkenin üyelik hedeflerine Türkiye'nin karşı çıkma ihtimalinin arttığını da ekledi.

Üçüncü bir kaynaksa Reuters'a verdiği demeçte, Ankara'nın Madrid zirvesinden önce bir anlaşmaya varma ihtimalini "küçümsediğini" söyledi.

'Çarşamba günü resmiyete dökülmesi gereken sözler verildi'

Ajansa konuşan yetkililerden biri, İsveç ve Finlandiya'nın görüşmelerde resmileştirilmesi gereken sözler verdiğini ifade ederken bu ülkelerdeki "PKK üyeleriyle ilgili kanıtları muhataplarına teslim ettiklerini" de sözlerine ekledi.

Öte yandan İsveç parlamentosunun Dışişleri Komisyonu başkanı bu ay Reuters'a verdiği demeçte, Avrupa Birliği terör listelerinde yer almayan insanları sınır dışı etmenin "ihtimalinin bile söz konusu olmayacağını" söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya ilişkin itirazlarından vazgeçmesinden önce somut adımlar atılmasını beklediğini söylemişti.