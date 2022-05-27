Çavuşoğlu'ndan NATO açıklaması: Kimseden ismini değiştirmesini istemiyoruz

Romanya-Polonya-Türkiye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı, İstanbul’da yapıldı. Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, gelecek ay Madrid’de düzenlenecek NATO zirvesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ele alındığı aktarıldı.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının savunma ve güvenlik açısından NATO'ya yararı olacağını söylen Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu, "Buradaki yapıcı diyaloğu destekleyip takdir ettiğimizi de belirtmek istiyorum. Umuyoruz ki, bu yapıcı diyalog en yakın zamanda olumlu gelişmeleri beraberinde getirecektir" dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Rau, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım süreciyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

“İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılması elzem. Güçlenmemiz için bu şart. İsveç ve Finlandiya’nın neden şimdi katılmak istediğini anlıyoruz. Avrupa’daki kötüleşen şartlardan olduğunu biliyoruz. Öte yandan şunun farkındayız ki, bu karar tamamen titizlikle düşünülerek NATO müttefiklerin faydasına olmalı. Türkiye de bunlara dahil. Bu tartışmanın en iyi şekilde düzeleceğine dair inancımı yenilemek istiyorum. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasını önemli buluyorum.”

'Üye olmak istiyorsa terör örgütlerine desteği kesmek zorunda'

İsveç ve Finlandiya heyetlerinin görüşmesine ilişkin kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Çavuşoğlu, Makedonya'nın NATO'ya üyelik sürecinin 11 yıl sürdüğünü belirterek, "Yunanistan Makedonya’nın ismini değiştirmesini istedi. Biz kimseden ismini değiştirmesini istemiyoruz" dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye’nin bu süreçteki tutumu gayet açık. Sayın Cumhurbaşkanımız, İsveç ve Finlandiya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde de Türkiye’nin bu konudaki tutumunu açık bir şekilde iletti. Türkiye NATO’nun açık kapı politikasını her zaman desteklemiştir. İkincisi, iki ülkenin adaylığı ile ilgili Türkiye’nin koyduğu rezervin nedeni açık. Bu iki ülkenin terör örgütlerine, PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yaptıkları destek. NATO içinde dayanışma hepimizi için önemli. Müttefik olmak için geçerli. İki ülkenin güvenlik endişelerini anlıyoruz. Ancak Türkiye’nin de güvenlik endişelerinin anlaşılması gerekiyor. Bizim neye karşı çıktığımızı anlıyor.

Bu iki ülkeden somut adımlar atmasını bekliyoruz. NATO gibi bir ittifaka üye olmak istiyorsa terör örgütlerine desteği kesmek zorunda. Makedonya’nın üyeliği 11 yıl sürdü. Yunanistan Makedonya’nın ismini değiştirmesini istedi. Biz kimseden ismini değiştirmesini istemiyoruz. Bize yönelik savunma kısıtlamalarının kaldırılması gerekiyor. Bu tür kısıtlamalar dost ülkelere karşı alınmaz. Diğer ülkelerin de bu konuda teşvik için adım atmaları gerekir.”