İsveç, Türkiye'de düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nı boykot edebilir

İsveç Atletizm Ulusal Takımı’nın, iki ülke arasındaki gerilim nedeniyle İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nı boykot edebileceği belirtildi.

Sputnik'in aktardığı Expressen'ın haberine göre; İsveç Atletizm Ulusal Takımı’nın kaptanı Kajsa Bergkvist, Avrupa Atletizm Birliği ve Şampiyona organizatörleriyle yakın temas halinde olduğunu söyledi. Bergkvist, İsveç ve Türkiye arasındaki siyasi durumun daha da kötüleşmesi durumunda Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nı boykot edebileceklerini kaydetti.

Takımın koordinatörü Petra Eriksson, sorunun giderileceği ve Türkiye seyahatinden vazgeçmek zorunda kalmayacaklarını umduğunu dile getirdi.

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, 2-5 Mart’ta İstanbul’da düzenlenecek.