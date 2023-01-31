İbrahim Kalın'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Prensipte NATO'nun genişlemesini destekliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine ilişkin olarak, "İsveç ve Finlandiya birlikte irade koydular, süreç başlar mı göreceğiz. Bu tür olaylar yaşanırsa süreç ilerlemeyecektir. Bundan sonra Finlandiya farklı bir değerlendirme yapar mı bu onların takdirlerinde olan bir konu. Kendileri ile istişarelerimizi sürdürüyoruz. Buna göre durumu değerlendirip karar vereceğiz" açıklamasında bulundu.

"Prensipte NATO'nun genişlemesini destekliyoruz" diyen Kalın, "Bu süre zarfında Finlandiya'da İsveç'tekine benzer olaylar yaşanmadı" ifadesini kullandı.

'F-16 programı ile ön şart deyimlerini biz de duyuyoruz'

ABD'nin F-16 anlaşması için İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilmesi şartı iddiaları hakkında açıklamada bulunan İbrahim Kalın şunları kaydetti:

"F-16 programı ile ön şart deyimlerini biz de duyuyoruz. Eğer Kongre'de şart getirir ve Yunanistan'ın talebine olumlu cevap verirlerse NATO'da tarafsızlık kararını bozmuş olurlar. Biz F16 programını hava gücümüzü artırmak için alternatif olarak görüyoruz. ABD şartlar getirir ve böyle bir yaklaşım içerisinde girerse biz kendi yolumuza devam ederiz. Biz milli güvenliğimizi sağlamak noktasında kendi imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Biden yönetiminin niyeti ve arzusunu biliyoruz ama Kongre'de bir şekilde takılırsa buna göre değerlendirme yaparız."

'Suriye ile bir sonraki toplantı bu ay içerisinde olabilir'

Suriye'yle yapılacak görüşmeler hakkında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yeni toplantının bu ay içinde olabileceğini belirterek, "Suriye ile ilgili yeni toplantının yeri ve tarihi belli değil. İran'ın bu toplantıya katılmasından memnuniyet duyarız. Bize göre katkı sağlar. Dışişleri Bakanlarımız bir tarih üzerinde görüşüyorlar. Bu ay içerisinde olabilir" dedi.

'Toprakları işgale uğrayan Ukrayna'nın harekete geçmesi doğal'

Rusya-Ukrayna savaşı ve Batı'nın Ukrayna'ya tank yardımlarına da değinen Kalın, "Biz savaşın başından beri 'kazananı olmaz' diyoruz. Tabii ki toprakları işgale uğrayan Ukrayna'nın harekete geçmesi doğaldır. Onların bu mücadelesini böyle değerlendirmek gerekir. Fakat savaşın uzatılması da başka sorunları da beraberinde getiriyor. Acaba bu sorunu çözmenin yolu bu mudur? Bunu da sormamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve güvenliği temelinde bir çözümü desteklediklerini söyleyen İbrahim Kalın, "Biz bir an önce tarafların müzakere yoluyla ilerlemesi yönünde telkin ediyoruz ve çaba sarf ediyoruz. Her iki tarafı bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Savaşta 1. yıla gireceğiz umarız daha da uzamaz. Zaten binlerce insanın ölümüne ve yıkıma sebep oldu. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve güvenliği temelinde bir çözümün gerekliliği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.