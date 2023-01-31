Çavuşoğlu: İsveç yükümlülüğünü yerine getirirse oturur konuşuruz

Macaristan'da resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'le yaşanan NATO üyeliği gerilimi hakkında açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, ancak İsveç'le yaşanan gerilimin düzelmesi halinde müzakere masasına oturabileceklerini belirterek, "İsveç yükümlülüğünü yerine getirirse oturur konuşuruz. Ama şu an İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil" dedi.

Öte yandan Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto da İsveç'te Kuran yakılması olayına ilişkin "Bir başka dinin kutsal kitabını yakmak ve ona hakaret etmek kabul edilemez" yorumunda bulundu.