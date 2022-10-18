İsveç: Türkiye ile yaptığımız anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz

İsveç'te bugün görevlerine başlayan Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Savunma Bakanı Pal Jonson, ülkenin resmi haber ajansı TT'ye, İsveç'in NATO üyeliği başvuru sürecinde Türkiye ile yapılan anlaşmayı değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Billström, NATO üyeliğine önem verdiklerini belirterek, "İsveç Meclisinde bu konuda geniş bir mutabakat var. NATO üyesi olmalıyız. NATO için Türkiye ve Finlandiya ile yaptığımız anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz" dedi.

'Feminist dış politika' sona erdi'

Sosyal Demokrat hükümetin uyguladığı "feminist dış politika" anlayışına da son verdiklerini belirten Billström, "feminist dış politika" terimini kullanmayacaklarını kaydetti.

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en ciddi güvenlik sorununu yaşadıklarına işaret ederek, yıl sonuna kadar NATO üyesi olmak istediklerini söyledi.

Jonson, "Umudum, İsveç'in Finlandiya ile yıl sonunda NATO üyesi olacağı yönünde. Yeni hükümet ve Finlandiya, Türkiye ile yapılan anlaşmanın maddelerini uygulamakta kararlı" dedi.

'Terör örgütlerine katılım önlenecektir'

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da bugün mecliste yaptığı konuşmada, "Parlamentodaki sekiz partiden altısı NATO üyelik sürecini destekliyor. Buna çok değer veriyorum. Daha önemli konularda anlaşmaya varabileceğimizi görmek isterim. Hükümetin ana noktası NATO üyesi olmaktır. İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşma yerine getirilecek, terör örgütlerine katılım önlenecektir" ifadelerini kullanmıştı.

İsveç'te yeni hükümetin bakanları belli oldu

Ilımlı Muhafazakar Parti'nin başkanı ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Mecliste yaptığı konuşmada, sağ blok hükümette görev alacak bakanları duyurdu. Bakanlar Kurulunun 24 kişiden oluştuğunu söyleyen Kristersson, Dışişleri Bakanlığına Tobias Billström'ün, Savunma Bakanlığına Pal Jonson'ın, Adalet ve İçişleri Bakanlığına da Gunnar Strömmer'in getirildiğini belirtti.

Kristersson, uyuşturucu ve çete suçlarına karşı kolluk kuvvetlerini güçlendirmek, göçmen ve enerji politikaları gibi sorunlarla mücadele etmek için rotayı önemli ölçüde değiştireceklerini kaydetti.

Seçimlerden 36 gün sonra gelen sağ koalisyon

İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimlerden 36 gün sonra sağ koalisyon hükümeti kurulmuştu.

İsveç'te Ilımlı Muhafazakar Parti (M), Liberal Parti (L) ve Hristiyan Demokrat Partisi (KD) ile üçlü koalisyon hükümeti, 17 Ekim'de parlamentoda güvenoyu almıştı. Aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) de hükümete dışarıdan destek verdiğini açıklamıştı. (AA)