İsveç: Türkiye ile henüz sonuç vermemiş bir diyalog içindeyiz

İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna ilişkin açıklamada bulunan İsveç’in AB Daimi Temsilcisi Lars Danielsson, "Türkiye ile henüz sonuç vermemiş bir diyalog içindeyiz. Her şeyi ele alacağız" dedi.

Danielsson, ay başında AB dönem başkanlığını üstlenen ülkesinin söz konusu süreçteki öncelikleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Danielsson, İsveç’in NATO üyeliği ve Türkiye’nin talepleriyle ilgili bir soru üzerine "Türkiye ile henüz sonuç vermemiş bir diyalog içindeyiz. Her şeyi ele alacağız, bunu örneğin azınlık haklarına olan bağlılığımız çerçevesinde yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

AB üyelik süreciyle ilgili de uzun süredir ilerleme kaydedilmeyen Türkiye'nin seçim sürecine girdiğini, bunu ve diğer iç gelişmeleri takip ettiklerini dile getiren Danielsson, "Elbette Türkiye her zaman, öyle ya da böyle diyalog kurmamız için önemli bir ülke. Ancak bu her zaman kolay olmuyor" ifadelerini kullandı. (AA)