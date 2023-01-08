İsveç Başbakanı: NATO üyeliği için Türkiye'nin tüm taleplerini karşılayamayız

İsveç'in NATO'ya katılma başvurusuna dair konuşan İsveç Başbakanı Kristersson, Ankara'nın yaklaşımından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. 

Haber Merkezi

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin Türkiye'nin NATO'ya katılma başvurusunu onaylayacağından emin olduğunu, ancak Ankara'nın bu "onayın bedeli" olarak istediği tüm talepleri yerine getiremeyeceğini söyledi.

Euronews'in haberine göre; Kristersson, İsveç'te bir savunma düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Ankara'nın yaklaşımından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. 

Kristersson, "Türkiye yapacağımızı söylediğimiz şeyi yaptığımızı teyit ediyorlar ama aynı zamanda yapamayacağımız ya da vermek istemediğimiz şeyleri istediklerini de söylüyorlar" ifadesini kullandı. 

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