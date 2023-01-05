İsveç Kralı: Taht kızıma değil, erkek çocuğa geçmeli

İsveç, 1979'da İsveç, tahtın cinsiyete bakılmaksızın hükümdarın en büyük çocuğuna miras kalacağını öngören bir bir anayasal değişiklik kabul ederek Batı Avrupa'da bu yönde karar alana ilk monarşi olmuştu. Ancak İsveç Kralı Carl XVI Gustaf, son açıklamasında bu yasayı hedef aldı.

Kral Carl XVI Gustaf, oğlu Carl Philip'in doğduğunda sahip olduğu Veliaht Prens unvanının elinden alınmaması gerektiğini savunarak yasanın geriye dönük olmasına itiraz etti.

Carl XVI Gustaf, “Geriye dönük olarak çalışan yasalara sahip olmak zor. Akıllıca görünmüyor. Gelecek nesil için yasalar kabul edebilirsiniz, sorun değil. Ama yasadan önce doğdu benim oğlum ve çok değişti, o her şeyini kaybetti. Bu oldukça garip." dedi.

Oğlunun “Bir Prens, Veliaht Prens olarak doğduğunu" vurgulayan Kral, "Aylar sonra yeni şartlar var denilerek karar alındı. Ama iyi karşıladığını düşünüyorum. Kardeşler arasında herhangi bir sorun sezmedim, birbirleriyle iyi anlaşıyorlar.” diyerek tahta kızı yerine oğlunun geçmesi gerektiğini ima etti.

İsveç tahtının varisi olan 45 yaşındaki Veliaht Prenses Victoria'yı "çok kararlı" olarak nitelendiren Kral, hâlâ "genç bir kadın" olmasına rağmen "sorumluluk hissettiğini" sözlerine ekledi. Prenses Victori, Beklendiği gibi tahta çıkarsa, İsveç tek yöneten dördüncü kraliçesi ve 1720'den beri ilk kraliçe olacak.

76 yaşındaki, Carl XVI Gustaf, 1973'te tahta geçmişti. Mevcut İsveç Kralı, ülke tarihinin en uzun süre hüküm süren hükümdarı konumunda. Gustaf, beş kardeşten en küçüğü olmasına rağmen kral oldu. Kendisinin büyük kardeşlerinin tümü kadındı.