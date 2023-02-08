İsveç Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakılmasına bu kez izin vermedi

Aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakılmasına izin veren İsveç polisi, yine büyükelçilik önünde Kuran yakmak isteyen başka bir kişinin başvurusunu reddetti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Stockholm Emniyeti Basın Sözcüsü Ola Österling, bir kişinin Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği önünde Kuran yakmak için istediği izne olumsuz yanıt verildiğini açıkladı. Österling, "Karar vermeden önce İsveç İstihbarat Kurumu SEPO ile bu konuda bir diyaloğumuz oldu. Neticesinde söz konusu kişiye eylem izni verilmemesi yönünde karar aldık" dedi.

İzni isteyen kişinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Paludan'a izin verilmiş, siyasi kriz yaşanmıştı

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 21 Ocak günü Danimarkalı Sıkı Yön Partisi'nin aşırı sağcı Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kuran yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye tepki göstermişti. Paludan, 27 Ocak'ta da Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kuran yakmıştı.

İsveç'te Kuran yakılmasının ardından, Türkiye İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu desteklemeyeceğini açıklamıştı.