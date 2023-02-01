İsveç Başbakanı'ndan 'Kuran' açıklaması: 'İsveç'i İslam düşmanı bir ülke gibi gösterdi'

İsveç'te son dönemde düzenlenen Türkiye hükümeti ve Kuran'a yönelik eylemlerin ülkenin güvenliğini karmaşık hale getirdiğini söyleyen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson,"Bunun, İsveç'in dünyadaki imajı ve yurt dışındaki İsveçlilerin güvenliği için nasıl riskli ve büyük sonuçlar doğurabileceğini gördük. Eylemler, İsveç'i İslam düşmanı bir ülke gibi gösterdi" dedi.

Kristersson, İsveç'teki siyasi parti genel başkanlarıyla basına kapalı yaptığı görüşmenin ardından, açıklamalarda bulundu. Kristersson, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir oyuncak kuklanın ayağından asıldığını ve ardından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran'ın yakıldığını gördük. İsveç'te son birkaç haftadır yasal olmasına rağmen küçük grupların ve bireylerin yaptığı eylemler, dezenformasyon kampanyasına dönüştü. İsveç'i İslam düşmanı bir ülke gibi gösterdi. Bunun, İsveç'in dünyadaki imajı ve yurt dışındaki İsveçlilerin güvenliği için nasıl riskli ve büyük sonuçlar doğurabileceğini gördük."

'Henüz NATO üyesi olmadığımızı da göz ardı etmemeliyiz'

İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu hakkında da konuşan Kristersson, sözlerine şöyle devam etti:

"İsveç, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en önemli güvenlik riskleriyle karşı karşıya. NATO konusunda partilerin farklı düşünceleri var. İsveç'in başvurusunu 28 NATO ülkesinin onaylamasıyla daha güvenli bir duruma geldik ancak henüz NATO üyesi olmadığımızı da göz ardı etmemeliyiz."

Kristersson, bu hafta içinde ABD'ye gidip ülkesinin NATO üyelik süreci hakkında görüşmeler yapacağını da kaydetti.