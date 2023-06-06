İsveç Savunma Bakanı: Hükümetin en büyük önceliği en kısa sürede NATO'ya üye olmak

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, ülkesinin en büyük önceliğinin NATO'ya tam üyelik olduğunu bildirdi.

Jonson, Japomya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada ile görüşmek üzere gittiği başkent Tokyo'da basın toplantısı düzenledi.

Jonson, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ne kadar İttifak'a üyelik konusunda umutlu olduklarını belirterek, "İsveç hükümetinin en büyük önceliği en kısa sürede NATO'ya tam üye olmaktır" dedi.

Türkiye ve Macaristan'ın kararına saygı duyduklarını, Türkiye'nin endişelerini karşılayacak yeni terörle mücadele yasaları olduğunu ifade eden Jonson, "İsveç'in NATO'ya tam üyeliğiyle İttifak'ın kuzey kanadının güçleneceği düşüncesindeyiz" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin NATO'ya katılımının ABD ve Japonya ile bağlarını da güçlendireceğini söyeyen Jonson, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik'i bir araya getirdiği için İsveç ve Japonya'nın bugünlerde benzer zorluklarla karşı karşıya olduklarını ifade etti. (AA)