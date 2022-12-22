İsveç Radyosu: Türkiye, İsveç'ten iadesini talep ettiği kişi sayısını 42'ye çıkardı

İsveç Radyosu, İsveç'in NATO üyeliği için imzasını beklediği Türkiye'nin Stokholm'den iadesini talep ettiği kişi sayısını 33'ten 42'ye çıkardığını bildirdi.

Euronews'un aktardığına göre İsveç Radyosu, listedeki 16 kişinin PKK, 12 kişinin Gülen grubu ve yedisinin de sol gruplarla iltisaklı olmakla, son yedi kişinin ise kaçakçılık gibi farklı suçlarla itham edildiğini bildirdi.

Haberde Türkiye'nin sözkonusu kişilerin iadesini, Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının temel koşullarından biri olarak gördüğü aktarıldı.