İsveç Dışişleri Bakanı: 'PKK faaliyetlerine destek suç unsuru haline gelecek'

Türkiye'ye gelen İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek. PKK faaliyetlerine İsveç topraklarında destek suç unsuru haline gelecek." dedi.

Billström, Türkiye'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştükten sonra ikili ortak basın açıklaması yaptı. Billström, Türkiye'ye verilen taahhütlere ilişkin "Bu ahitnameyi son derece ciddi olarak ele alıyoruz. Adımlarımızı atmaya başladık ve devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan ayrıca, "Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek. PKK faaliyetlerine İsveç topraklarında destek suç unsuru haline gelecek." diye konuştu.

Çavuşoğlu: 'Somut adımları da görmek gerekiyor'

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya ile yapılan 3'lü mutabakata dikkat çekerek, "Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, İsveç'in "FETÖ mensupları için bir cazibe merkezi olmaya devam ettiğini" söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca "Atılan bazı adımları önemli gördüklerini, yok saymadıklarını" ve "somut adımları da görmek gerektiğini" kaydetti.

'Savunma sanayimiz İsveç'ten bazı ürünleri ithal etmede olumlu cevap alamadı'

Öte yandan Çavuşoğlu, Türkiye'deki savunma sanayi şirketlerinin İsveç'ten ithalat yapmakta engellerle karşılaştığını kaydetti. Billström'a yönelik konuşan Çavuşoğlu, "İsveç'ten savunma sanayi firmalarımız bazı ürünleri ithal etmede gerekli olumlu cevabı alamadılar. O firmalar da yetkililerden, sizin mekanizmalarından lisans alınması gerektiğini bize söylediler." dedi.