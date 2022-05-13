İsveç parlamentosundan NATO üyeliğine yeşil ışık

Finlandiya'nın ardından İsveç de NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde bugün parlamentonun güvenlik konusundaki raporunu sunduğu konuşmasında "İsveç'in NATO üyeliği istikrar sağlayıcı etkide bulunacak ve Baltık Denizi çevresindeki ülkelere fayda sağlayacak" dedi.

Linde "İsveç'in NATO üyeliği askeri çatışma eşiğini yükseltecek ve böylece kuzey Avrupa'da çatışma önleyici etkisi olacak" ifadelerini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada ülkenin "gecikmeden" NATO'ya üyelik başvurusunda bulunması gerektiği öne sürülmüştü.

İsveç'in NATO konusundaki kararını Pazartesi günü açıklaması bekleniyor.

İsveç parlamentosunun bugün açıklanan raporunda ülkenin NATO dışında kalmasının onu saldırılara karşı "kırılgan" yapacağı öne sürüldü. Raporda İsveç'in NATO üyeliğine başvurmasına Rusya'nın karşılık verebileceği de kaydedildi.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist "Eğer İsveç NATO üyesi olmayı seçerse Rusya'dan bir tepki gelmesi riski var. Bu tür bir durumda herhangi bir karşı tepkinin üstesinden gelmeye hazırız" ifadesini kullandı.