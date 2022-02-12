İsveç: NATO'ya katılmayı düşünmüyoruz

İsveç Dışişleri ve Güvenlik Politikası Konseyi’nin Devlet Sekreteri Karin Wallensteen, NATO’yla güçlü bir ortaklık kurmak istiyoruz derken, NATO’ya katılmayı düşünmediklerini ifade etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İsveç Dışişleri Sekreteri Karin Wallensteen dün ABD’nin başkenti Washington D.C.’de bir araya geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, “Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bugün İsveç Başbakanı'nın Dışişleri Sekreteri Karin Wallensteen ile bir araya geldi. Rusya'nın Ukrayna çevresinde askeri güç oluşturmaya devam etmesi konusundaki ortak endişelerini tartıştılar, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdikleri desteği yeniden teyit ettiler ve diplomasi ve caydırıcılık çabalarını koordine etmek için transatlantik çabaları gözden geçirdiler. Ayrıca ABD ile İsveç arasındaki yakın savunma ortaklığını da görüştüler. İklim değişikliği, küresel sağlık ve sağlık güvenliğini ele almanın yanı sıra dünya çapında demokrasi ve insan haklarını teşvik etmede ikili işbirliğimizi güçlendirmenin önemi üzerinde anlaştılar. İklim değişikliği, küresel sağlık ve sağlık güvenliğini ele almanın yanı sıra dünya çapında demokrasi ve insan haklarını teşvik etmede ikili işbirliğimizi güçlendirmenin önemi üzerinde anlaştılar” dedi.

'NATO’ya katılmama kararımızda ibre oynamadı'

İsveç Dışişleri Sekreteri Wallensteen görüşmelerin ardından Politico’nun Ulusal Güvenlik Günlüğü’ne konuştu. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığının, ülkesinin NATO’ya katılma konusundaki düşünceleri üzerinde bir değişiklik yaratmadığını söyledi.

Wallersteen yaptığı açıklamada, “Böyle bir durumda, istikrar ve öngörülebilirlik her zamankinden daha önemli. Güvenlik politikamızı belirledi. NATO’yla iyi ve güçlü bir ortaklık kurmak istiyoruz, ancak katılmayı düşünmüyoruz” dedi.

Wallersteen’in yardımcılarından bir yetkili de Politico’ya verdiği demeçte, ABD ve Avrupa’nın Kremlin’e yönelik tepkisinin Rusya’ya bağlı olduğunu ekledi.