İsveç Merkez Bankası faiz artırdı

İsveç Merkez Bankası (Riksbank) ülkede yükselen enflasyon karşısında faiz artırdı.

Riksbank tarafından yapılan açıklamada "Talebin arzdan daha hızlı artması sonucu oluşan dengesizlikler Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle daha da arttı" denilirken, hızla yükselen enflasyonla mücadele için 75 baz puan faiz artışına gidildiği kaydedildi.

"Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları para politikasını sıkılaştırıyor" ifadeleri kullanılan açıklamada faiz oranının kademeli olarak daha da yükselteceği ve gelecek yılın başında yüzde 2'leri bulacağı belirtildi.