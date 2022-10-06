İsveç Kuzey Akım sızıntılarına ilişkin soruşturmasını tamamladı

İsveç Güvenlik Servisi ülkenin münhasır ekonomik bölgesinde Kuzey Akım boru hattında gerçekleşen zararın patlamalar sonucu olduğunu açıkladı.

Güvenlik servisinden yapılan açıklamada tamamlanan soruşturmanın “büyük çaplı bir sabotaj yapıldığı şüphelerini” kuvvetlendirdiğine yer verildi. Kurum soruşturma süresince suç mahallinden belli kanıtlar elde edildiğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta Kuzey Akım boru hattı operatöründen yapılan açıklamada iki boru hattında birden çok noktada daha önce benzeri görülmemiş hasarlar tespit edildiği ve ne zaman operasyonel hale geleceğini belirtmenin mümkün olmadığı belirtilmişti.

Yüzlerce kiloluk patlayıcılar

Rusya, boru hattındaki sızıntının sabotaj kaynaklı olduğunu düşündüklerini açıklamıştı.

Danimarka ve İsveç yaptıkları araştırmanın sonuçlarını, Birleşmiş Milletler’e sunmuş doğalgaz boru hatlarında yaşanan hasarın yüzlerce kiloluk TNT patlayıcılar sonucunda oluştuğu sonucuna vardıklarını kaydetmişlerdi. İki ülkenin yaptığı ortak açıklamada, “Patlamaların şiddeti Richter ölçeğine göre 2,3 ve 2,1 olarak ölçüldü. Bu muhtemelen birkaç yüz kiloluk patlamanın şiddetine karşılık geliyor. Elimizdeki tüm bilgiler patlamaların kasıtlı bir saldırı sonucunda gerçekleştiğine işaret ediyor” ifadelerine yer verilmişti.