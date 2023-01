Türkiye'nin Stockholm Konsolosluğu önünde Kuran yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'a ve İsveç'e karşı protestoların sürdüğü aktarıldı.

Bugün öğleden sonra konsolosluk binasının camına konsolosluk çalışanları tarafından kağıt asıldı. Asılan kağıtta “Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz (We do not share that bookburning idiot's view)” yazdığı görüldü.

Polisin, konsolosluk çevresindeki güvenlik önlemleri devam ettiği bildirildi.