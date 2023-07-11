İsveç kararı sonrası Kremlin'den Türkiye açıklaması

Rusya hükümeti, İsveç'in NATO'ya üye olmasının, Rusya'nın güvenliği açısından açık bir şekilde negatif etkileri olacağını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova'nın Finlandiya'nın ittifaka katılmasının ardından alınanlara benzer önlemler alacağını vurguladı.

Peskov, Ankara'nın İsveç'in NATO'ya girişine muhalefetine son vermesi konusunda da, Türkiye'nin NATO'da zorunlulukları bulunduğunu ve bu anlamda bir yanılsamalarının olmadığını söyledi.

Sözcü, Rusya ve Türkiye'nin görüş ayrılıklarıyla birlikte, ortak çıkarları da bulunduğunu ve Moskova'nın Ankara ile ilişkilerini daha da geliştirmek istediğini de belirtti.