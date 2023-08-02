İsveç Fahri Konsolosluğu'na saldıran ve bir kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı

İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'ndaki silahlı saldırıda konsoloslukta sekreter olarak çalışan Emine T.'yi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Dün öğle saatlerinde Cumhuriyet Bulvarı'ndaki fahri konsolosluğun bulunduğu binada konsolosluk çalışanı Emine T.'nin silahla yaralanmasına ilişkin yakalanan Z.Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, "tasarlayarak insan öldürmeye teşebbüs" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emine T.'nin ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan silahlı saldırı sonrası çevredekilerin yaşadığı panik anları bir kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde kafeteryada oturan kişilerin silah seslerinden sonra olay yerine koştuğu anlar yer alıyor.

İzmir'in Alsancak semtinde İsveç'in İzmir Fahri Konsolosluğu'nun bulunduğu binada konsoloslukta sekreter olarak çalışan Emine T., Ağrı nüfusuna kayıtlı Z.Ö. tarafından silahla vurulmuş, kadın hayati tehlike kaydıyla hastaneye kaldırılmıştı.

Valilikten yapılan açıklamada, "zihinsel engelli" olduğu belirtilen Z.Ö'nün suç aleti tabanca ile gözaltına alındığı bildirilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konsolosluğa düzenlenen silahlı saldırıyı kınamış, "Bu elim hadisenin aydınlatılması ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, sınırları içinde faaliyet gösteren misyonların da hak ve hukukunun koruyucusu, güvenlik güçlerimiz de huzurunun teminatıdır" ifadelerini kullanmıştı.