İsveç Dışişleri Bakanlığı Kuran yakma eylemini kınadı

İsveç Dışişleri Bakanlığı, başkent Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde cami önünde Kuran yakılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık eylemi kınayarak, 'ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğün ülkede yeri olmadığını' belirtti.

AA'nın İsveç televizyonu SVT'den aktardığına göre, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), Kuran ve Muhammed peygambere yönelik 'tekrarlanan saygısızlıklara karşı toplu önlemler alınması' çağrısında bulunmasının ardından, Dışişleri Bakanlığı, televizyona bir açıklama gönderdi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsveç hükümeti, ülkedeki gösterilerde bireylerin İslamofobik eylemlerinin, Müslümanlar için kırıcı olabileceğini anlıyor. İsveç hükümetinin görüşlerini hiçbir şekilde yansıtmayan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz" denildi.