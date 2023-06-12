İsveç Dışişleri Bakanı: Yeni yasal düzenleme Türkiye ile işbirliğimizi kolaylaştıracak

"İsveç, 2010'dan bu yana yüksek terör tehdidi altındadır" diyen İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Bu tehdidi bertaraf etmek yoğun, ulusal ve uluslararası çabaları gerektirmektedir. İsveç'in yeni yasal düzenlemesi, Türkiye'nin yanı sıra diğer NATO ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle işbirliğimizi kolaylaştıracaktır" dedi.

Billström ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Varşova'da görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa ve ülkelerinin güvenliği için Finlandiya ile NATO üyeliğine başvurduklarını söyleyen Billström, geçen yıl 5 Temmuz'da iki ülkenin NATO'ya dahil olmasına ilişkin katılım protokollerinin tüm NATO ülkelerince imzalandığını dile getirdi.

İsveç'in NATO'ya katılması için 31 üyenin tamamının onay vermesi gerektiğini vurgulayan Billström, sadece Türkiye ve Macaristan'ın onay vermediğini kaydetti.

Billström, "22 Mart'ta NATO tasarısı, İsveç Parlamentosunca kabul edildi. Böylece bizim tarafımızda gerekli tüm hazırlıklar tamamlanmış oldu. İsveç, ilk günden itibaren aktif ve sadık bir müttefik olmaya ve tüm müttefiklerinin güvenliğine katkıda bulunmaya hazırdır" diye konuştu.

Billström, sözlerine şöyle devam etti:

"NATO'nun Baltık Denizi bölgesinde güçlendirilmiş mevcudiyetine, hava devriyelerine ve ulusal güvenliğe yönelik diğer işbirliklerine katkıda bulunmaya hazırız ve saldırılar gerçekleştiren PKK dahil tüm terör örgütlerini kınıyoruz.

Giderek daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz, devlet aktörlerinin yanı sıra teröristler ve şiddet yanlısı aşırılık yanlıları da ciddi bir tehdit oluşturuyor. İsveç, 2010'dan bu yana yüksek terör tehdidi altındadır. Bu tehdidi bertaraf etmek yoğun, ulusal ve uluslararası çabaları gerektirmektedir. İsveç'in yeni yasal düzenlemesi, Türkiye'nin yanı sıra diğer NATO ve AB ülkeleriyle işbirliğimizi kolaylaştıracaktır." (AA)