İsveç Dışişleri Bakanı: Erdoğan’a boyun eğmedik

Türkiye ile imzaladığı NATO üyeliğinin önünü açan mutabakat nedeniyle ülkesinde eleştirilere maruz kalan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde "Erdoğan’a boyun eğmedik" yorumunu yaptı.

İsveç gazetesi Aftonbladet’e açıklamalarda bulunan Ann Linde "Terör faaliyeti olduğu yönünde delil olmadıkça hiçbir iadeye razı olmayacağız. Kürtler açısından insan haklarının ya da demokratik haklarının risk altında olduğunu düşünmelerini gerektirecek bir sebep yok" diye konuştu.

DW Türkçe'nin haberine göre, NATO Zirvesi için İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Linde İsveç radyosuna yaptığı açıklamada da "İnsanların sahip olduğu demokratik hakları değiştirmeyeceğiz ama öte yandan terör faaliyetlerinin farklı kısımlarını suça konu etmede belirgin sertleştirmelere gidilecek" dedi. Linde, İsveç'in teröristlerin sığındığı bir ülke olmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında varılan üçlü memoranduma İsveç’te azınlık hükümetine dışarıdan destek veren iki siyasi partiden ve bağımsız Kürt milletvekili Amineh Kakabaveh’den tepki geldi.