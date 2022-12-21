İsveç Dışişleri Bakanı Billström yarın Türkiye'ye gelecek

Çavuşoğlu ile Billström arasında yapılacak görüşmelerde İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin de ele alınması öngörülüyor.

Haber Merkezi

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'un, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Billström arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsveç ikili ilişkileri ele alınacak.

Öte yandan söz konusu görüşmelerde, İsveç'in Ocak 2023'te devralacağı Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı çerçevesinde Türkiye-AB ilişkileri ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. (AA)

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