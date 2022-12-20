Çavuşoğlu: Bülent Keneş talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile Bakanlık’ta ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, bir basın mensubunun dün İsveç Yüksek Mahkemesi’nin "FETÖ" soruşturması şüphelisi Today’s Zaman’ın eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş’in Türkiye’ye iadesini reddetmesiyle ilgili sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği gündeme geldiğinden bu yana, söylenecek sözler söylendi. Hatta bununla da yetinmedik, tüm bu söylediklerimizi bir ahitnameye dönüştürdük. Üçlü bir mutabakat muhtırası imzaladık. Sonuçta, herkes bu belgeye göre yükümlülüklerini yerine getirecek. Türkiye’nin talepleri gayet açık, sarih. Diğer taraftan, özellikle yeni hükümetin gelmesiyle birlikte, İsveç tarafından daha olumlu mesajlar geldi. Ziyaretler gerçekleştirildi. Sayın Başbakanın da ülkemize ziyareti bu anlamda da faydalı oldu.

Finlandiya’da da bazı açıklamalar ve yasal değişiklikler gerçekleştirildi. Bunların bazıları yılbaşından sonra yürürlüğe girecek. Sonuçta, söylenecekler söylendi, somut adımlar atmak gerekiyor.

'Çok olumsuz bir gelişme'

Bülent Keneş’in iadesi yönündeki talebimizin reddedilmesi, çok olumsuz bir gelişme. Biz artık İsveç’ten, Finlandiya’dan güzel sözler işitmek istemiyoruz. Somut adımlar görmek istiyoruz. Bu belgede de FETÖ, net bir şekilde yer alıyor. Sadece PKK, YPG, PYD değil, FETÖ de yer alıyor. Dolayısıyla, bu darbecilerin oradaki mensuplarının Türkiye’ye iade edilmesi gerekiyor. Tabi bu konuda son kararın Bakanlar Kurulu tarafından verileceğini söyleyenler de var, bu karardan çıktıktan sonra. Fakat önemli olan kimin karar vereceği değil, bizim bu beklentilerimizin karşılanmasıdır. Yine PKK terör örgütü mensubu kişiler de var iadesini istediğimiz. Bir kişiyi iade ettiler, o bizim listemizde yok. Onu da biz memnuniyetle karşıladığımızı söyledik. Ama öyle ‘Bir kişiyi iade ettik, ondan sonra bu işi kapatalım’ gibi bir beklentileri varsa bu gerçekçi bir beklenti değildir. Üçlü ahitnamede ne varsa, her iki ülke de bunları yerine getirmekle yükümlüdür. Biz de değerlendirmelerimizi ona göre yapacağız.

'İsveç Dışişleri Bakanı Ankara’ya geliyor'

İsveç Dışişleri Bakanı da Perşembe günü Ankara’ya geliyor. Kendisiyle sabah görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Orada son gelişmeler hakkında ne görüştüğümüzü sizlere de basın toplantısında anlatma imkânımız olacak. Perşembe günü o toplantıyı Ankara’da gerçekleştireceğiz.” (ANKA)