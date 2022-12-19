Erdoğan'ın bizzat istediği Bülent Keneş'in iadesine ret

İsveç mahkemesi, Cemaat firarisi ve Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesini reddetti.

AFP haber ajansı, mahkemenin kararını okuyucularına son dakika koduyla duyurdu. Mahkeme, Keneş’in iadesinin önünde hukuki engeller olduğunu belirtti.

İsveç'in NATO üyelik sürecine onay vermek için Ankara, İsveç'ten sığınma talep eden bazı isimlerin Türkiye'ye iadesini şart koşmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği basın toplantısında, İsveçli bir gazetecinin “Acaba tam olarak İsveç’ten talebiniz nedir?” sorusuna Bülent Keneş’in ismini vererek şöyle yanıtlamıştı:

“Şu anda FETÖ terör örgütünden İsveç’te olan bir tanesi var ki ismini de vereceğim; Bülent Keneş, mesela bu teröristin Türkiye’ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor ve bununla alakalı olarak da biz İsveç’in tabi daha hassas davranmasını istiyoruz.”