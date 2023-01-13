İsveç Başbakanı'ndan açıklama: 'NATO üyeliğimize karşı sabotaj'

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, PKK destekçileri olduğu belirtilen bir grubun başkent Stockholm'de belediye binası önünde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı ayaklarından bir direğe astığı görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Kristersson, ülkesinin TV4 kanalına yazılı olarak yaptığı açıklamada, "İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

Kristersson ayrıca, "Önde gelen iki siyasetçisi suikasta kurban giden İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum" ifadesini kullandı.

İsveç'te 1986 yılında Başbakan Olof Palme, 2003'te de Dışişleri Bakanı Anna Lindh suikasta uğramıştı.