Erdoğan suç duyurusunda bulundu, İsveç'teki görüntülere dair soruşturma başlatıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan belediye binası önünde kendisine benzetilen bir kuklanın ayaklarından direğe asılmasına ilişkin görüntülerde yer alan failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine görüntülere ilişkin soruşturma başlattı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"İsveç'in Stockholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."