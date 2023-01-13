Bakan Çavuşoğlu: PKK/YPG, İsveç'in NATO üyeliği yoluna mayınları döşüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan belediye binası önünde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklanın ayaklarından direğe asılmasına ilişkin görüntülerine tepki gösterdi.

TRT Haber canlı yayınına katılan Çavuşoğlu, "Hedefleri sadece Cumhurbaşkanı değil, terör örgütünün esas hedefi Türkiye, ikinci hedefi İsveç'in NATO üyeliğini engellemek. İsveç'in NATO üyeliğini engellemek için de provokasyonlara devam ediyor" diye konuştu.

Olayın belediye binasının önünde ve herkesin görebileceği bir yerde gerçekleştiğini belirten Çavuşoğlu, bunun mazeretinin olamayacağını ifade ederek, "Buna tepkisiz kalamazdık, İsveç'in Ankara Büyükelçisini arkadaşlarımız bakanlığa çağırarak gerekli tepkiyi gösterdiler, aynı şekilde Stockholm Büyükelçimiz de Stockholm'de girişimlerde bulunarak Türkiye'nin tepkisini iletti. dedi.

"İsveç'ten beklentilerimizin karşılanması gerekiyor. Terörle mücadele alanında gerekli adımları atmaları gerekiyor" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, "Yeni hükümetten olumlu adımlar gördük, açıklamalarda olumlu, eski hükümete göre bu konuda biraz daha kararlılar ama sözde kararlılık göstermek olmaz, eylemde görmemiz lazım. Yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"PKK/YPG, İsveç'in NATO üyeliği yoluna mayınları döşüyor. Bu mayınları temizlemek de bu mayınlara bilerek basmak da İsveç'in tercihidir

Şehrin merkezinde, belediyenin önünde yapılmaları tam bir kepazeliktir. 'Bu ne demek?' İsveç yetkilileri buna göz yumuyor ve izin veriyor demektir. Onlar izin vermezse bunu yapamazlar."