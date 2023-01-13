Fuat Oktay: Bu çerçevede İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakamayız

İsveç Stockholm'de belediye binası önünde Erdoğan'a benzetilen bir kuklanın ayaklarından direğe asılması görüntüleri sonrası A Haber canlı yayınına telefonla katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Terör yandaşlarının Türkiye aleyhinde her türlü faaliyeti gösterdiği bir ortamda, bu faaliyetlere müsaade edilmesine katlanamayız ve bu çerçevede İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakamayız" dedi.

Oktay şöyle konuştu:

"Öyle bir ülke düşünün ki NATO'ya girmek istiyor ve NATO dediğiniz bir güvenlik şemsiyesidir. Türkiye olarak da biz bunu çok net bir dille, Cumhurbaşkanımız da ilk andan itibaren kaygılarını ve hatta kaygıların ötesinde, çok net bir şekilde Türkiye'nin terörle ilgili endişelerini anlayamayan ve teröristlerle işbirliği halinde olan, demokrasi adına sözde teröristlerin cirit attığı bir ülkeyle, özellikle Türkiye aleyhindeki her türlü faaliyete kucak açan ülkeyle, bu İsveç'tir ve aslında Finlandiya da benzerdir ama ne yazık ki İsveç tam da teröristlerin ve terör örgütlerinin Türkiye aleyhine cirit attığı bir yer, böyle bir ülkeyle NATO'da müttefik olamayacağımızı çok net olarak ifade ettik hatırlarsınız. Orada da sonraki görüşmeler çerçevesinde, Türkiye isteklerini, taleplerini, çok net bir şekilde niye karşı çıktığını da izah edince, NATO zirvesinde üçlü bir taahhütname imzalandı; İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında. Şimdi bu üçlü taahhütnameye baktığınızda bu ülkelerin, kendilerinin terörle mücadele edebilmesiyle ilgili yasal düzenlemeyi içeriyor. Propaganda, eleman devşirme ve her türlü terör faaliyetlerinin engellenmesini içeriyor. Türkiye'nin iadesini istediği teröristlerin, terör örgütleri üyelerinin iadelerini, mal varlıklarına el konulmasını, dondurulmasını içeriyor. Savunma sanayii alanındaki ambargoların kaldırılmasını içeriyordu. Yine hatırlarsanız AB çerçevesindeki, ortak güvenlik savunma mekanizmasına Türkiye'nin dahil olmasına müzahir olacaklarını içeriyordu.

Bu terör örgütlerinin, terör yandaşlarının Türkiye aleyhinde her türlü faaliyeti gösterdiği bir ortamda, demokrasi adına bu faaliyetlere müsaade edilmesine biz katlanamayız ve bu çerçevede İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakamayız. Bunu İsveç'in anlaması gerekiyor."