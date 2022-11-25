İsveç Başbakanı: Terör saldırılarına karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Türkiye'nin Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyine başlattığı 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada "Terör saldırılarına karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var" dedi.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Marta Stenevi'nin Türkiye'nin başlattığı harekat nedeniyle neden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmediğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Kristersson "Kuzey Suriye'deki durum çok karışık, bir yandan terör örgütü IŞİD'e karşı verilen bir mücadele, bir taraftan da Türkiye'nin terör saldırılarına maruz kalan bir ülke olduğunu kabul etmek gerekir. Türkiye'nin kendini her türlü terör saldırısına karşı koruma hakkına sahip olduğunu da belirtmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Kristersson, "Dünyanın, Türkiye'yi vuran terör saldırılarının diğer ülkeleri vuran terör saldırıları kadar kötü olduğunu kabul etmesi için nedenler var. İsveç'te çeşitli şekillerde terör ve terörle ilgili faaliyetlere katılan ve bunu finanse eden insanlar İsveç'i hedef almıyor, Türkiye'yi hedef alıyor. İsveç'in bunlara güvenli bir sığınak olmaması gerektiğini tespit ettik" şeklinde konuştu.