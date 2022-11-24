Rusya: Türkiye'nin Suriye'de kara operasyonu bölgedeki gerilimi tırmandırır

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’nin Suriye’de "kara operasyonu" düzenlemesi olasılığına ilişkin soru üzerine açıklama yaptı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Zaharova, "Suriye sorunu konusunda Türk tarafı ile sıkı iletişim içindeyiz. Türkiye’nin, ulusal güvenliğine dönük tehditler konusundaki endişelerini anlıyoruz, bununla beraber Suriye topraklarında bir kara operasyonu düzenlenmesi sadece bölgede gerilimin tırmanmasına ve burada terörist faaliyetlerin artmasına yol açar" dedi.

Zaharova, "sınır bölgelerinde güvenlikle ilgili sorunların tamamen çözülmesinin en iyi yönteminin, Türkiye ve Suriye hükümetleri arasında doğrudan diyalog kurulması olacağına inandıklarını" da ekledi.