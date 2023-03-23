İsveç Başbakanı: NATO üyeliğimizi onaylamayı erteleyen Macaristan'dan açıklama talep ediyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'i ayırıp Finlandiya'nın NATO üyeliğinin TBMM'deki onay sürecini başlatma kararının izinden giden Macaristan'a, İsveç Başbakanı'ndan tepki geldi.

Sputnik'in aktardığına göre İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, neden Finlandiya'nın değil de İsveç'in NATO üyelik sürecini onaylamayı geciktirdiği konusunda Macaristan'dan açıklama isteyeceğini söyledi.

Kamu yayıncısı Sveriges Radio'ya konuşan Kristersson, "Neden şimdi İsveç'i Finlandiya'dan ayırdıklarını soracağım. Bunlar daha önce almadığımız sinyaller, bu yüzden bugün kesinlikle Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın gündemine getireceğim" dedi.

Orban ile Kristersson bugün Brüksel'de yapılacak AB zirvesi vesilesiyle bir araya gelecek.

NATO üyeliği için bütün üye ülkelerin onayı, yani ittifak üyesi 30 ülkenin parlamentoları tarafından onaylanması gerekiyor. Bunu yapmayan sadece 2 ülke var: Türkiye ile Macaristan.

Macaristan parlamentosunun resmi programına göre Finlandiya'nın NATO'ya katılım anlaşmasının 27 Mart'ta oylanacağı, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin oylamanın ise ertelendiği haberi geldi. Macar başbakanlık kaynakları İsveç için oylamanın parlamentonun bahar dönemi oturumlarında yapılabileceğini söyledi.

Orban'ın liderliğindeki iktidardaki partisi Fidesz, parlamentonun Finlandiya'nın başvurusunu 27 Mart'ta onaylayacağını, ancak İsveç dosyasına daha sonra karar vereceğini belirtti. Orban'ın genel sekreteri Gergely Gulyas, İsveç'in başvurusunun 15 Haziran'a kadar parlamento tarafından onaylanması için "ciddi bir şansı" olduğunu dile getirdi.

17 Mart'ta Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü ağırlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi adımlar attığını gördük. Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün, Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik" demişti. NATO'ya Finlandiya ile birlikte başvuran İsveç'i ise ayıran Erdoğan, Stockholm'e yönelik "teröristlere kucak açmak" suçlamasını tekrarlamıştı. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin nasıl ilerleyeceğinin, atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını belirtmişti.

