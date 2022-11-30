İsveç Başbakanı Kristersson: Türk tarafı açıkça ilk defa memnuniyetlerini dile getirdi

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde imzalanan Üçlü Muhtıra kapsamında Stockholm'de gerçekleştirilen ikinci ortak mekanizma toplantısını değerlendirdi.

Toplantının verimli geçtiğini belirten Kristersson, "Türk tarafı açıkça ilk defa memnuniyetlerini dile getirdi" dedi.

Yeni yasaya değinen Kristersson, "Bu yılın başında çıkacak ve terör örgütlerine katılmayı engelleyen terör yasasının uygulaması yazdan önce başlayacak. İsveç, Türkiye ile yapılan anlaşmaya uymaya devam ediyor" diye konuştu.

Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini ne zaman onaylayacağını bilmediğini aktardı.