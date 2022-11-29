Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanlarıyla Bükreş'te üçlü toplantıda bir araya geldi.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Bükreş'te bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu zirve sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te görüştü.

Türkiye, NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya ile haziran ayında Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi sırasında mutabakat muhtırası imzalamıştı.