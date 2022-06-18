İstismardan tutuklanan MHP'li başkana ilişkin şaşırtmayan bir bilgi daha ortaya çıktı

KRT TV editörü Cem Özkeskin, istismar suçlamasıyla tutuklanan Cihan Kayaalp'e ilişkin yeni bir bilgiyi paylaştı.

"MHP'nin tutuklanan eski il başkanı Cihan Kayaalp 2008'de Temiz Toplum Derneği İl Başkanıydı. O dönemde de işsizlere iş, çiftçilere gelir desteği, tutuklu ve hükümlülerin davalarını Yargıtay'da bozarak cezalarını düşürecekleri vaadiyle insanları dolandırmaktan tutuklanmıştı" diyen Özkeskin, "20 sanıktan dönemin Temiz Toplum Derneği İl Başkanı Cihan Kayaalp, dönemin Vatansever Kuvvetler Güçbirliği Hareketi üyeleri Abdurrahman Yona, Mehmet Hanifi Demirtaş, Ahmet Dilmen ve Mustafa Taş 18 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi" ifadesini kullandı.

Özkeskin, "Diyarbakır MHP İl teşkilatında diğer yaşananları yazmayı midem kaldırmıyor. Tutuklanma gerekçelerinden biri "küçük çocuğa cinsel istismar" bu doğru. Aldığım bilgiye göre çocuk Kayaalp'in ofisindeki çay ocağında çalışıyormuş" paylaşımında bulundu.

Soylu-Kayaalp bağlantısı

Soylu'nun Kayaalp'e olan yakınlığının nedeni ise bu fotoğraf. Soylu'nun anlaşamadığı eski Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun Erbil Valisinden aldığı bu hediyeyi MHP genel merkezine Kayaalp taşıyor. Böylece Karaloğlu Diyarbakır'dan alınıp, Mülkiye Baş Müfettişliğine atanıyor.