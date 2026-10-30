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İstismarcı müftüyü savunan Mil-Diyanet Sen, lisedeki vals gösterisi için soruşturma istedi

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, İzmir Atatürk Lisesi'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencilerin vals yapmasını "skandal" olarak niteleyerek Milli Eğitim Bakanlığı'nı soruşturma açmaya çağırdı. Aynı sendika ve genel başkanı, 2023 yılında 12 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan ilçe müftüsüne sahip çıkmış, istismar iddialarını 6284 sayılı kanunu hedef alarak "iftira" sözleriyle savunmuştu.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 30.10.2026 , 16:37 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 , 16:44

İzmir Atatürk Lisesi’nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde öğrencilerin sergilediği vals gösterisi, Mil-Diyanet Sen'in hedefine oturdu. Sendika Genel Başkanı Celaleddin Gül, gösteriyi "milli ve kültürel kimliğe aykırı" bularak Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okul yönetimi ve sorumlular hakkında derhal soruşturma başlatmasını talep etti.

Gül yaptığı yazılı açıklamada, valsin "Batı kültürünün taklidi" olduğunu öne sürerek, "Bizim örfümüzde, geleneğimizde ve medeniyetimizde vals, millî bayramlarımızın bir kutlama geleneği değildir. Okullarımızın görevi, kendi kültürüne yabancılaşmış nesiller yetiştirmek değil, millî şuur kazandırmaktır" ifadelerini kullandı.

Ekim 2023'te Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, okulda ücretli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine giren dönemin İlçe Müftüsü Halil B., 12 yaşındaki bir kız öğrencisine sınıfta cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Şanlıurfa Barosu'nun da "takipçisiyiz" açıklaması yaptığı süreçte, Mil-Diyanet Sen istismar şüphelisi müftünün arkasında durmuştu.

Mil-Diyanet Sen Başkanı Celaleddin Gül o dönem yaptığı açıklamada, faili savunurken 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u hedef almıştı.

Açıklamada, "6284 sayılı kanun yüzünden hocalarımız yetim ve öksüz bir talebesinin başını dahi okşamaya korkar oldu. Bu kanun iftira yasasına dönüşmüş durumda" denilerek tutuklanan müftü mağdur ilan edilmişti.

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