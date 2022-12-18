İstismarcı cemaatçi için dua istemişti: AKP'li yönetici tepkiler gelince paylaşımını sildi

AKP Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin STK ve Muhtarlardan sorumlu Daire Başkanı Murat Müjdeci, kızını 6 yaşında evlendiren ve geçtiğimiz hafta tutuklanan İsmailağa tarikatına bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel için sosyal medya hesabından dua istemişti.

Gümüşel'in fotoğrafını paylaşan Müjdeci, "Müslüman Müslümanın zor durumuna sevinmez. Müslüman kardeşinin derdi ile dertlenir. Tüm Kardeşlerimizi duâ etmeye dâvet ediyorum. Elbet inananların İmtahanı Ağır olur. Rabbim temize çıkartsın feraha kavuştursun. İslam düşmanlarını sevindirmesin. Allah yâr ve yardımcısı olsun" paylaşımında bulunmuştu.

Bir diğer paylaşımında da kadın düşmanı açıklamalarıyla bilinen ilahiyatçı İhsan Şenocak'ı etiketleyen Müjdeci, "Âlimlere, büyük zâtlara ve fazilet sahibi kişilere saygı göstermek gerekir. Çünkü Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurmaktadır: 'De ki, bilenlerle bilmeyenler hiç bir olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar.' (Zümer sûresi, 39/9)" yazdı. Şenocak ise daha önce, "Daha 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. ODTÜ’ye, Boğaziçi’ye gidince sevindin. Yavrunu cehenneme attın" sözleriyle tepki çekmişti.

Müjdeci, gelen tepkilerin ardından yaptığı paylaşımları sosyal medya hesabından sildi.