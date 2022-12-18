AKP’li belediyenin daire başkanından 6 yaşındaki çocuğunu 'evlendiren' Yusuf Ziya Gümüşel'e destek

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında Kadir İstekli ile "evlendirilip" istismara maruz bırakılmasının ortaya çıkmasının ardından yeniden açılan dosyada H.K.G.’nin avukatının talebi doğrultusunda baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı.

Olayın yankıları sürerken AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin STK ve Muhtarlardan sorumlu Daire Başkanı Murat Müjdeci’den skandal bir paylaşım geldi.

Yusuf Ziya Gümüşel için dua isteyen ve Gümüşel’in geçen hafta gözaltına alınmasının fotoğrafını paylaşan AKP’li daire başkanı, “Müslüman, kardeşinin derdi ile dertlenir. Tüm kardeşlerimizi duâ etmeye dâvet ediyorum. Elbet inananların imtihanı ağır olur. Rabbim temize çıkartsın. Feraha kavuştursun. İslam düşmanlarını sevindirmesin. Allah yâr ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.