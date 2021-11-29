İstismarcı baba şikayetçi oldu, 20 bin lira tazminat istedi

12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan yargılanan, çocuğun ve annesinin şikayetlerini geri çekmesinin ardından serbest bırakılıp beraat eden baba, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden hakkında hakaret iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Avukat Müjde Tozbey Erden’in bir televizyon kanalındaki açıklamasında dile getirdiği “istismarcı” sözü nedeniyle “hakaret” iddiasıyla yapılan şikayetin ardından savcılık soruşturma açmıştı.

Savcılığın takipsizlik kararı vermek yerine dosyayı uzlaştırmaya gönderdiği öğrenildi.

Arabulucu tarafından Avukat Tozbey Erden’e, şikayetçi babanın 20 bin TL tazminat karşılığında şikayetinden vazgeçeceği iletildi. Babanın talep ettiği bu tazminatı da “kızının eğitiminde kullanacağını” söylediği belirtildi.

Tozbey Erden, duruma Twitter hesabından yaptığı şu açıklamayla tepki gösterdi:

“Küçük çocuğunu cinsel olarak istismar edene, istismarcı denir. Hatta daha fazlası… Bunu dediğim için istismarcı baba, hakkımda hakaretten şikayetçi olmuş. Üstüne üstlük şikayetini geri alma şartı olarak ‘kızımın eğitimi için 20.000 TL tazminat istiyorum’ demiş. Utanmazlık…”

Küçük çocuğunu cinsel olarak istismar edene, istismarcı denir. Hatta daha fazlası… Bunu dediğim için istismarcı baba, hakkımda hakaretten şikayetçi olmuş. Üstüne üstlük şikayetini geri alma şartı olarak “kızımın eğitimi için 20.000 TL tazminat istiyorum” demiş. Utanmazlık… 🤦‍♀️🤣 — Mujde Tozbey Erden (@MujdeTozbeyErde) November 29, 2021

soL’a yaptığı açıklamada da Erden, çocuğun ve annenin baba hakkında şikayetlerini yoksulluk nedeniyle geri çektiklerini belirterek “Yoksulluğa çare olamıyoruz” dedi.